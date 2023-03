Sichergestelltes Kokain Foto: Bodo Marks/dpa/Archiv up-down up-down Laut UN-Bericht Nordsee wichtigste Kokain-Schmuggelroute nach Westeuropa Von dpa | 16.03.2023, 11:48 Uhr

Die Niederlande, Belgien und Deutschland haben sich laut einem UN-Bericht zu den wichtigsten Import-Drehscheiben für Kokain in Westeuropa entwickelt. „Nordseehäfen wie Antwerpen, Rotterdam und Hamburg stellen die traditionellen Einfuhr-Destinationen in Spanien und Portugal inzwischen in den Schatten“, teilte das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) am Donnerstag in Wien mit.