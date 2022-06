ARCHIV - Das Logo von Nordex ist zu sehen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Windkraftanlagenbauer Nordex verschafft sich durch Privatplatzierung neues Kapital Von dpa | 27.06.2022, 07:51 Uhr | Update vor 14 Min.

Der Windkraftanlagenbauer Nordex besorgt sich bei seinem spanischen Ankeraktionär Acciona frisches Geld. Bei der Kapitalerhöhung von nahezu 10 Prozent in Form einer Privatplatzierung werde ein Brutto-Emissionserlös von rund 139,2 Millionen Euro erzielt, teilte Nordex am Sonntagabend mit. Bei der Transaktion werden gut 16 Millionen neue Aktien für 8,70 Euro das Stück an Acciona verkauft. Der Preis entspricht dem Xetra-Schlusskurs von Freitag.