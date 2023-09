Energie Nordex erhält mehrere Aufträge in Deutschland Von dpa | 05.09.2023, 08:28 Uhr Windpark Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Windanlagenbauer Nordex konnte im laufenden dritten Quartal in Deutschland mehrere Aufträge an Land ziehen. Nordex werde für verschiedene Kunden 32 Anlagen für Projekte unter anderem in Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen liefern, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Hamburg mit. Die im Juli und August erhaltenen Aufträge hätten eine Leistung von insgesamt 181 Megawatt.