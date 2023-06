Luftverkehr Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Nonstop-Flüge zwischen Hamburg und Bergen: Viermal pro Woche Von dpa | 07.06.2023, 12:16 Uhr

Die norwegische Fluggesellschaft Widerøe bietet nach corona-bedingter Pause wieder Nonstop-Flüge zwischen Hamburg und Bergen an. Viermal pro Woche, und zwar immer dienstags und donnerstags sowie samstags und sonntags, verkehre eine Turboprop-Maschine vom Typ DHC-8 zwischen den beiden Hafenstädten, teilte der Hamburger Flughafen am Mittwoch mit. „Somit können die Norddeutschen ab sofort wieder ohne Zwischenstopp an die norwegische Westküste reisen - und von dort aus eine Rundreise starten oder die Region entdecken“, sagte der Leiter Aviation am Hamburg Airport, Dirk Behrens, laut einer Pressemitteilung. Die Flugzeit beträgt eine Stunde und vierzig Minuten.