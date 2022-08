Mit seinem berühmtesten Werk „Warten auf Godot“ wurde Samuel Beckett einer der einflussreichsten Dramatiker nach dem Zweiten Weltkrieg. FOTO: dpa/ Konrad Giehr up-down up-down Hamburg Historisch Als Nobelpreisträger Samuel Beckett sich selbst und Hamburg erkundete Von Volker Stahl | 08.08.2022, 12:53 Uhr

Um mehr Bekanntheit als Schriftsteller zu erlangen, verbrachte der spätere Literatur-Nobelpreisträger Samuel Beckett im Jahr 1936 auch etwas Zeit in Hamburg. Was er in seinen 64 Tagen in der Hansestadt erlebte.