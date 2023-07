Niedrigwasser an Flüssen in Niedersachsen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Umwelt Niedrige Wasserstände: Sondermessprogramm an Elbe startet Von dpa | 24.07.2023, 07:11 Uhr

Trockenheit sorgt dafür, dass viele Flüsse und Seen in Niedersachsen weniger Wasser führen. An der Elbe werden laut Behörden sogar teils extrem niedrige Wasserstände erreicht - eine Gefahr für die Umwelt. Deshalb wollen Experten den Fluss nun ganz genau überwachen.