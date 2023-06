Nico Rosberg Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Modelleisenbahnanlage Nico Rosberg eröffnet Miniatur-Ladestandorte für E-Autos Von dpa | 29.06.2023, 16:01 Uhr

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (38) hat im Hamburger Miniatur Wunderland winzig-kleine Ladestandorte für E-Autos eröffnet. „Für eine nachhaltigere Zukunft ist die Mobilitätswende fundamental wichtig. Dabei spielt die Elektromobilität - und damit die Ladeinfrastruktur - eine zentrale Rolle“, sagte Rosberg, selbst ein überzeugter E-Mobilist, am Donnerstag. „Nur hier können die Menschen in einem kleinen Rundgang sehen, wie die Mobilitätswende konkret aussieht und in unserem Alltag angekommen ist.“