MAN Energy Solutions Neues Werk für Wasserstoff-Elektrolyseur-Bauteile Von dpa | 26.04.2023, 15:27 Uhr

Das Augsburger Unternehmen MAN Energy Solutions will vom kommenden Jahr an in großem Stil wichtige Bestandteile für Wasserstoff-Elektrolyse-Anlagen, sogenannte Stacks, in Hamburg fertigen. Für einen Wasserstoff-Hochlauf müsse man von der Manufaktur zur automatisierten Serienfertigung kommen. „Und dafür setzen wir heute den symbolischen ersten Spatenstich“, sagte der Chef der VW-Tochter, Uwe Lauber, am Mittwoch in Hamburg. Dort soll das Werk bis 2024 in Rahlstedt am östlichen Stadtrand entstehen. Allein in Hamburg sollen langfristig mehrere Hundert Arbeitsplätze geschaffen werden.