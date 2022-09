Taufe des neuen Planierschiffs «Chicago» Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Hamburger Hafen Neues Planierschiff auf den Namen „Chicago“ getauft Von dpa | 22.09.2022, 17:20 Uhr

Der Hamburger Hafen verfügt über ein neues Planierschiff zum Zusammenschieben von Sedimenten beim Erhalt der Wassertiefe. US-Botschafterin Amy Gutmann taufte das 25 Meter lange und sieben Millionen Euro teure Schiff am Donnerstag an der Überseebrücke auf den Namen „Chicago“. Die Metropole am Lake Michigan in Illinois ist seit rund 30 Jahren eine Partnerstadt Hamburgs.