Hafencity Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Kultur Neues Hamburger Naturkundemuseum ist in Hafencity geplant Von dpa | 16.11.2022, 12:26 Uhr

Das geplante neue Hamburger Naturkundemuseum soll in der Hafencity entstehen. Dafür hat sich das zuständige Gremium ausgesprochen, in dem unter anderem Vertreter mehrerer Hamburger Behörden sitzen. „Nach einer Standortpotenzialanalyse hat sich die Lenkungsgruppe für Baufeld 51 in der HafenCity ausgesprochen“, sagte Silvie Wemper, Pressesprecherin der Hamburger Wissenschaftsbehörde, am Mittwoch. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.