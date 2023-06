Andy Grote Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Innere Sicherheit Neuer Verfassungsschutzbericht für Hamburg wird vorgestellt Von dpa | 05.06.2023, 02:02 Uhr

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, Torsten Voß, stellen am Montag (12.00 Uhr) den Verfassungsschutzbericht für 2022 vor. Ein Schwerpunkt dürfte dabei die Entwicklung der islamistischen Szene sein. Erst in der vergangenen Woche waren bei einer bundesweiten Razzia sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. In die Ermittlungen waren nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch Erkenntnisse des Hamburger Verfassungsschutzes eingeflossen.