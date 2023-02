Eröffnung des ersten Quartiers-Hub in Hamburg-Altona Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Stadtteilprojekt Neuer Quartiers-Hub in Altona mit Sozialkiosk Von dpa | 17.02.2023, 12:21 Uhr

Ein neuer Quartiers-Hub in Hamburg-Altona verbindet soziale Stadtteilprojekte mit kommerziellen Logistik- und Mobilitätsangeboten. Es gibt einen Sozial- und Beratungskiosk, in dem auch Lebensmittelspenden und warme Mahlzeiten ausgegeben werden. Daneben beherbergt das von der Deutschen Bahn betriebene und am Freitag eröffnete Verteilzentrum in der Holstenstraße einen Umschlagplatz für Paketsendungen, die auf der „letzten Meile“ im Quartier mit Lastenrädern transportiert werden.