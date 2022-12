Hauke Heekeren Foto: Ulrich Perrey/dpa/Archivbild up-down up-down Hochschule Neue Verantwortliche für Nachhaltigkeit an der Uni Hamburg Von dpa | 02.12.2022, 12:38 Uhr

Die Universität Hamburg hat als neue Verantwortliche für die Nachhaltigkeitsstrategie der Hochschule die Wirtschaftswissenschaftlerin Laura Marie Edinger-Schons in die Hansestadt geholt. Edinger-Schons war bislang Prorektorin für Nachhaltigkeit und Informationsversorgung sowie Professorin für Nachhaltiges Wirtschaften an der Universität Mannheim, wie es in einem am Freitag der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben von Uni-Präsident Hauke Heekeren an die Beschäftigten und Studierenden heißt. Sie habe nun den neu geschaffenen Posten „Chief Sustainability Officer“ (CSO) übernommen.