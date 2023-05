Berlin - S-Bahn Foto: picture alliance / dpa/Symbolbil up-down up-down Verkehr Neue S-Bahnstation Ottensen geht in Betrieb Von dpa | 31.05.2023, 01:03 Uhr

Nach jahrelangen Verzögerungen wird heute (10.00 Uhr) in Hamburg die neue S-Bahn-Station Ottensen in Betrieb genommen. Die Station wird von den Linien S1 und S11 angefahren und bildet einen zusätzlichen Stopp zwischen den Haltestellen Altona und Bahrenfeld. Laut Bahn werden im Umkreis der Station 11.000 Menschen an das Netz angeschlossen. Sie rechnet täglich mit rund 5000 Fahrgästen - mit steigender Tendenz. Zur Eröffnung wird auch Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) erwartet.