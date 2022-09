« »H« 100 seconds to midnight » Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Thalia Theater Neue Robert-Wilson-Uraufführung in Hamburg gefeiert Von dpa | 10.09.2022, 08:34 Uhr

Der US-amerikanische Avantgarde-Regisseur Robert Wilson hat am Thalia Theater in Hamburg sein neues Werk „'H' 100 seconds to midnight“ anlässlich der Saison-Eröffnung am Freitag zur Uraufführung gebracht.