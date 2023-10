Flughafen Hamburg Neue Fluggesellschaft mit drei Direktzielen Von dpa | 10.10.2023, 13:05 Uhr | Update vor 1 Std. Luftverkehr Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die spanische Fluggesellschaft Volotea bietet ab sofort neue Direktverbindungen vom Flughafen Hamburg in europäische Städte an. „Ihr Flugangebot umfasst gleich drei Ziele, die zuvor nicht nonstop ab der Hansestadt erreichbar waren“, teilte der Flughafen am Dienstag mit. Dazu zählten die französischen Städte Bordeaux und Lyon sowie die italienische Stadt Florenz. Am Dienstag sollte die Fluggesellschaft demnach offiziell den Linienbetrieb ab Hamburg Airport aufnehmen, mit Erstflügen zu allen drei Zielen. Künftig soll es für diese den Angaben zufolge jeweils zwei wöchentliche Verbindungen geben.