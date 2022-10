Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Neue Boote für Wasserschutzpolizei in Auftrag gegeben Von dpa | 28.10.2022, 16:11 Uhr

Die Flotte Hamburg hat drei neue Boote für die Wasserschutzpolizei in Hamburg in Auftrag gegeben. Die Küsten- und Streckenstreifenboote sollen ein umweltfreundlicher Ersatz für vier Exemplare aus den 1990er Jahren sein, hieß es in einer Pressemitteilung des Senats vom Freitag. So sollen sie dank eines Plug-In-Hybrid-Antriebs etwa zwei Stunden vollelektrisch und emissionsfrei fahren können, wie Karsten Schönewald, Geschäftsführer der Flotte Hamburg, sagte.