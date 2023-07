Stockender Verkehr auf der Autobahn A1 Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Verkehr Neue Baustelle auf der A1 bei Hamburg: Zunächst wenig Stau Von dpa | 31.07.2023, 11:58 Uhr

Eine neue Baustelle auf der viel befahrenen Autobahn 1 bei Hamburg-Billstedt hat am Montag zunächst nur wenig Stau verursacht. Im morgendlichen Berufsverkehr habe der Verkehr in Richtung Lübeck auf zwei Kilometern gestockt, sagte eine Polizeisprecherin. Zwischen Billstedt und dem Kreuz Hamburg-Ost wird bis Mitte September der Asphalt erneuert. Am Sonntagabend war mit der Einrichtung einer neuen Verkehrsführung in Richtung Lübeck begonnen worden, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH sagte. Die Fahrbahn verengt sich von drei auf zwei Spuren. Zudem können Autofahrer aus der Hamburger Innenstadt nicht von der B5 in Billstedt auf die A1 in Richtung Lübeck auffahren.