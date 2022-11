Corona-Test Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona NDR: Hamburger Sozialbehörde legt Corona-Studie vor Von dpa | 13.11.2022, 09:34 Uhr

Die Hamburger Sozialbehörde hat eine umfangreiche Corona-Studie vorgelegt. Danach war Corona am Anfang auch in Hamburg ein Virus, das sich vor allem in den wohlhabenden Stadtteilen ausgebreitet hat, berichtet der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Betroffen waren vor allem Menschen, die in den Winterferien 2020 unterwegs waren und es aus dem Urlaub mitgebracht haben.