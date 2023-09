Luftfahrtkonferenz in Hamburg Klimaneutrales Fliegen: So will die Regierung die Branche unterstützen Von dpa | 25.09.2023, 14:29 Uhr Die Luftfahrt sei verantwortlich für knapp 3 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. „Es ist klar, dass das noch weniger werden soll“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Symbolfoto: dpa up-down up-down

Die Bundesregierung sieht Deutschland als Vorreiter beim Ziel, in wenigen Jahren klimaneutral zu fliegen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Montag bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg, die Luftverkehrsbranche werde sich ganz grundlegend verändern.