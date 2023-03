Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigt nach Gewalttat Besuch in Hamburg an Von dpa | 10.03.2023, 12:10 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat einen Besuch am Tatort der tödlichen Schüsse in einem Gemeinderaum der Zeugen Jehovas in Hamburg angekündigt. Die Ministerin wolle den Polizisten und Rettungskräften persönlich für ihren Einsatz in dieser schwierigen Lage danken, sagte ihr Sprecher, Maximilian Kall, am Freitag in Berlin.