Klimaaktivistin Vanessa Nakate lächelt vor der Verleihung des Helmut-Schmidt-Zukunftspreises. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Klimaschutzaktivistin Nakate aus Uganda erhält Helmut-Schmidt-Zukunftspreis Von dpa | 28.06.2022, 20:37 Uhr | Update vor 5 Min.

Die Klimaschutzaktivistin Vanessa Nakate aus Uganda hat am Dienstag in Hamburg den mit 20 000 Euro dotierten Helmut-Schmidt-Zukunftspreis erhalten. Die neue Auszeichnung, die von der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und The New Institute erstmals im Kleinen Saal der Elbphilharmonie verliehen wurde, würdigt innovative Leistungen in den Bereichen Demokratie, Gesellschaft und Technologie, wie die Stiftung mitteilte.