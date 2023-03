Schauspielerin Nadja Tiller Foto: Wulf Pfeiffer/dpa up-down up-down Hamburg Nachlass von Nadja Tiller und Walter Giller wird versteigert Von dpa | 14.03.2023, 15:06 Uhr

Wenige Wochen nach dem Tod der Schauspielerin Nadja Tiller („Das Mädchen Rosemarie“) soll der Nachlass von ihr und ihrem Mann Walter Giller („Rosen für den Staatsanwalt“) versteigert werden. Die Familie des zuletzt in Hamburg lebenden Schauspielerpaares habe entschieden, den persönlichen Hausstand für einen Benefizverkauf freizugeben, teilte der Verein Leuchtfeuer am Dienstag in Hamburg mit. Bei der öffentlichen Versteigerung im Logensaal der Hamburger Kammerspiele sollen am 25. März Einrichtungsgegenstände, Antiquitäten, Bilder, Bücher und weitere persönliche Gegenstände des Paares unter den Hammer kommen.