Zahlreiche Koffer lagern im Gepäckausgabe-Bereich. Foto: Jonas Walzberg/dpa FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Luftverkehr Nachgeliefertes Gepäck staut sich am Flughafen Von dpa | 24.06.2022, 15:17 Uhr

Nachgeliefertes Gepäck macht Passagieren am Hamburger Flughafen weiterhin das Leben schwer. Nach wie vor stapeln sich Hunderte Koffer, Taschen und Kinderwagen in der Gepäckausgabe des Airports und finden erst nach Tagen ihre Besitzer. Nach Angaben des Flughafens handelt es sich um sogenanntes Rush Gepäck, das mit einem späteren Flug als der Passagier in Hamburg angekommen ist.