Raub in Stellingen Nach Überfall an Neujahr: Tatverdächtiger in Hamburg festgenommen Von dpa | 10.02.2023, 15:03 Uhr

In Hamburg-Stellingen ist gegen einen 25-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der Verdächtige soll am Neujahrsabend einen Mann in seiner Wohnung überfallen haben.