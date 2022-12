Aidabella Foto: Steven Hutchings/TNN/dpa up-down up-down Kreuzfahrtschiff Nach Touchieren der Kaimauer: „Aidabella“ soll ablegen Von dpa | 09.12.2022, 11:14 Uhr

Das bei einem Anlegemanöver in Hamburg leicht beschädigte Kreuzfahrtschiff „Aidabella“ soll nach Angaben der Reederei an diesem Wochenende wieder ablegen. Der Schaden am Schiff sei am Donnerstag untersucht worden. Zur Reparatur sei die „Aidabella“ am Abend vom Kreuzfahrtterminal auf Steinwerder zum benachbarten Mönckebergkai gewechselt. „Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse sind wir sehr zuversichtlich, dass „Aidabella“ am Wochenende ablegen kann“, teilte eine Sprecherin von Aida-Cruises am Freitag mit.