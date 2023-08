Hamburg Nach tödlichen Schüssen: Täter weiter auf der Flucht Von dpa | 28.08.2023, 13:20 Uhr Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down

Nach den tödlichen Schüssen auf einen jungen Mann in Hamburg ist der Täter weiter auf der Flucht. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Unbekannte hatte am späten Freitagabend einen Mann auf einer Straße im Stadtteil Borgfelde erschossen. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil sie Schüsse gehört hatten und ein Mann auf dem Boden lag.