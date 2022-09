Flughafen Hamburg Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild up-down up-down Flugverkehr Nach Streik: Keine Auswirkungen mehr am Hamburger Flughafen Von dpa | 03.09.2022, 13:46 Uhr

Der Streik der Lufthansa-Piloten am Freitag hat am Samstag zu keinen nennenswerten Auswirkungen mehr am Flughafen Hamburg geführt. Lediglich eine Ankunft aus Frankfurt sei noch gestrichen worden, teilte eine Sprecherin des Airports am Samstag mit. Am Freitag hatte die Lufthansa wegen des Pilotenstreiks alle jeweils 22 Abflüge und Ankünfte in Hamburg gestrichen.