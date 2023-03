Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Anteilnahme Nach Schüssen: HSV und FC St. Pauli gedenken Opfern Von dpa | 10.03.2023, 11:08 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg haben die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und der FC St. Pauli ihre Anteilnahme ausgedrückt. „Eine schreckliche Tat erschüttert Hamburg und auch uns. Wir gedenken den Opfern, wünschen ihren Familien, Angehörigen und Freunden viel Kraft und hoffen, dass die Verletzten schnell genesen“, twitterte der HSV am Freitag.