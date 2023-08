Sommerferien 2023 Nach Kofferchaos im letzten Jahr: Am Hamburger Flughafen läuft es wieder rund Von dpa | 12.08.2023, 10:33 Uhr Am Flughafen in Hamburg läuft es wieder nahezu reibungslos Foto: Bodo Marks up-down up-down

Der Betrieb am Hamburger Flughafen läuft in diesem Sommer weitgehend reibungslos – kein Vergleich zum Vorjahr, als lange Schlangen an den Sicherheitsschleusen den Passagieren viel Geduld abverlangten und darüber hinaus ein regelrechtes Kofferchaos herrschte.