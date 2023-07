Aktion Letzte Generation am Flughafen Hamburg Foto: Bodo Marks/Bodo Marks/dpa/Archivbild up-down up-down Reisen Nach Klimaprotesten: Flugverkehr in Hamburg läuft wieder Von dpa | 15.07.2023, 12:42 Uhr

Nach den Klimaprotesten läuft der Flugverkehr am Hamburger Flughafen wieder ohne Probleme. „Der eigentliche Ferienstart am Samstag in Hamburg und Schleswig-Holstein lief bisher reibungslos“, sagte Flughafen-Sprecherin Janet Niemeyer am Samstag auf dpa-Anfrage. In den ersten Tagen waren täglich rund 340 Starts und Landungen mit rund 50.000 Passagieren geplant. „Dieses Niveau wird auch in den kommenden Tagen so bleiben“, sagte Niemeyer.