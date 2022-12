ICE kollidiert mit Fahrzeug auf Bahnübergang Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Deutsche Bahn Nach ICE-Unfall bei Hamburg: Metronom fährt wieder regulär Von dpa | 13.12.2022, 17:36 Uhr

Nach dem Zusammenstoß eines ICEs mit einem Auto an einem Bahnübergang im Süden Hamburgs ist die gesperrte Strecke nun wieder befahrbar - zumindest für den Regionalverkehr. „Wir fahren wieder. Der Metronom wird nun nicht mehr über Jesteburg umgeleitet. Die Strecke ist auf einem Gleis wieder befahrbar“, sagte eine Metronomsprecherin am Dienstagnachmittag. Damit würden nun auch die Halte in Klecken und Hittfeld wieder angefahren. Weil jedoch zunächst nur ein Gleis genutzt werden kann, seien Verspätungen und Teilausfälle dennoch weiter möglich.