Ob Bratpfanne, Steppjacke oder Speiseöl: In den Läden der Billstraße findet man fast alles. Foto: Kitzinger up-down up-down Großbrand in Hamburg In der Billstraße herrscht nach dem Feuer wieder Alltag – doch wie lange noch? Von Yannick Kitzinger | 20.06.2023, 17:35 Uhr

Mehr als zwei Monate nach dem Großbrand in der Billstraße in Hamburg ist dort auf den ersten Blick kaum noch etwas von dem verheerenden Feuer zu merken. Doch die Verhältnisse in der Straße sind der Stadt weiterhin ein Dorn im Auge.