Die Rauchwolke zog in Richtung Stadtzentrum, weshalb die Bewohner von Hamburg aufgefordert wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Vorsichtige Entwarnung Nach Großbrand in Hamburg: „keine erhöhten Messwerte" Von Blaulicht-News, dpa | 09.04.2023, 09:59 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen stehen in Hamburg zwei Lagerhallen in Flammen. Die Löscharbeiten werden wohl noch den ganzen Tag andauern. Einsatzkräfte sprechen von einem „außergewöhnlichen Einsatz“.