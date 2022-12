Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Borgfelde Nach gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen: Frau in U-Haft Von dpa | 16.12.2022, 10:35 Uhr

Sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen in Hamburg-Borgfelde hat die Polizei das Verbrechen aufgeklärt. Eine 37-Jährige sei am Mittwochmorgen in einer Wohnung im Stadtteil Uhlenhorst verhaftet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Kolumbianerin sitze unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Die Frau stamme aus dem erweiterten Bekanntenkreis des Getöteten. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft prüften weiter, ob die Verdächtige die Tat allein oder mit Komplizen verübt habe. Auch zur Frage des Motivs werde noch ermittelt, hieß es.