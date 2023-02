Feuerschein ist in den verqualmten und teils brennenden Container-Einheiten einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Winterhude zu sehen. Bei dem Brand kam ein Mensch ums Leben. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg up-down up-down Feuer in Hamburg Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft: Identität des Toten weiter unklar Von dpa | 14.02.2023, 12:46 Uhr

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Winterhude ist nur bekannt, dass es sich um einen Mann handelt. Die Ermittlungen dauern an.