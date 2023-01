Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Nach Feuer auf Reiterhof: Brandursache noch unklar Von dpa | 16.01.2023, 10:28 Uhr

Nach dem Brand auf einem Reiterhof in Hamburg mit mehreren Verletzten ist die Brandursache weiter unklar. Die Ermittlungen dauerten an, teilte ein Polizeisprecher am Montagvormittag mit. Auch zur Schadenshöhe lagen der Polizei zunächst noch keine Erkenntnisse vor.