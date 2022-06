ARCHIV - Gedenkköpfe eines Königs aus Benin sind in Hamburg zu sehen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Daniel Reinhardt up-down up-down Raubkunst Nach Einigung: Hamburg will Benin-Bronzen zurückgeben Von dpa | 29.06.2022, 18:26 Uhr

Nach der Einigung zwischen Deutschland und Nigeria über die sogenannten Benin-Bronzen will die Stadt Hamburg alle Objekte, die sich in Hamburger Museen befinden, zurückgeben. „Die Einigung zwischen Nigeria und dem Bund ist ein guter und wichtiger Schritt für die anstehenden Rückgaben“, sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Hamburg ist mit dem Museum am Rothenbaum bereits dabei, alle notwendigen Vorkehrungen für eine Rückgabe zu treffen, so dass wir nach einer entsprechenden Vereinbarung des Bundes unsere Benin-Bronzen zeitnah zurückgeben können.“