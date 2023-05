Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Hamburg Nach Beziehungsstreit: Mann sticht sich in den Oberkörper Von dpa | 07.05.2023, 14:49 Uhr

Ein 51-Jähriger hat sich nach einem Beziehungsstreit in Hamburg-Billstedt allen Anzeichen nach selbst in den Oberkörper gestochen. Der Mann soll am Sonntagvormittag zunächst seine 41-jährige Frau bedroht haben, teilte die Polizei mit. Sie floh daraufhin aus der Wohnung und alarmierte die Polizei, er hingegen verletzte sich dann wohl selbst an der Schulter. Die Frau stand unter Schock und wurde vor Ort behandelt, der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ darüber berichtet.