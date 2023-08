Provenienzforschung Nach Benin-Bronzen-Rückgabe Südsee im Zentrum Von dpa | 10.08.2023, 15:54 Uhr Benin-Bronzen in Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down

Nach der Rückgabe der ersten geraubten Benin-Bronzen an Nigeria durch die Stadt Hamburg rücken nun Objekte aus dem Südsee-Raum ins Zentrum der Provenienzforschung. Konkret gehe es um die Hamburger Expedition zwischen 1908 und 1910, welche umfangreiche Sammlungen aus deutschen Kolonialgebieten in die Hansestadt gebracht habe, teilte das Museum am Rothenbaum Kulturen und Künste der Welt (MARKK) am Donnerstag mit. Das zweijährige Forschungsprojekt untersuche ihre Erwerbsumstände im kolonialen Kontext während der ersten von zwei Expeditionsreisen und widme sich dem Zusammenwirken von Wissenschaft, Wirtschaft und Kolonialmacht.