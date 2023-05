Konzert Roger Waters Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Gesellschaft Nach Antisemitismus-Vorwürfen: Waters auf Tourstart umjubelt Von dpa | 08.05.2023, 05:07 Uhr

Der mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontierte Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters ist beim Deutschland-Auftakt seiner „This Is Not A Drill“-Tour in Hamburg bejubelt worden. Etwa 6500 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen in die Barclays-Arena. Applaus bekam Waters nicht nur für große Hits aus der Zeit von Pink Floyd und aus seiner Karriere als Solokünstler, sondern auch, als er die Antisemitismus-Vorwürfe ansprach.