Silvesternacht in Hamburg – schön aus der Entfernung. Aggressiver Umgang mit Feuerwerk war auch in der Hansestadt zu spüren. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Silvesternacht in Hamburg Zahlreiche Angriffe mit Feuerwerk auf Beamte: Senat prüft Verschärfung des Böllerverbots Von dpa | 02.01.2023, 14:00 Uhr

In Leipzig stirbt ein 17-Jähriger nach einem Böller-Unfall, in Berlin werden Einsatzkräfte heftig attackiert. Auch in Hamburg gab es kritische Szenen. Zieht die Innenbehörde in diesem Jahr die Reißleine?