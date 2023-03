Ulrich Mäurer (SPD, l-r), Innensenator von Bremen, Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und Heimat, und Andy Grote (SPD), Innen- und Sportsenator Hamburgs, geben eine Pressekonferenz. Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Innenminister-Treffen in Bremen Nach der Amoktat bei den Zeugen Jehovas: Minister diskutieren über Waffenrecht Von dpa | 13.03.2023, 19:06 Uhr

Nach der Amoktat bei den Zeugen Jehovas in Hamburg schweben drei Menschen weiterhin in Lebensgefahr. Die Innenminister beraten, wie solche Taten verhindert werden können. Mehrere SPD-Ressortchefs sehen die Lösung in einer Verschärfung des Waffenrechts.