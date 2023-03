Im Jahr 2006 veranstalteten die Zeugen Jehovas in Hamburg einen Sonderkongress im Volksparkstadion. Archivfoto: dpa/Ulrich Perrey up-down up-down Gemeinschaft galt als unauffällig Nach Bluttat mit mehreren Toten: Was über die Zeugen Jehovas aus Hamburg bekannt ist und | 10.03.2023, 01:26 Uhr Von Yannick Kitzinger dpa | 10.03.2023, 01:26 Uhr

Schüsse fallen am Abend in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg. Sieben Menschen sterben. Unklar ist, warum die Bluttat bei der in Hamburg unauffälligen Religionsgemeinschaft stattfand.