Bauarbeiten beendet Nach 55 Stunden: A7 in Richtung Norden wieder freigegeben Von dpa | 01.08.2022, 08:41 Uhr

Nach den Bauarbeiten an der Autobahn 7 in Hamburg ist die Fahrbahn in Richtung Norden seit den frühen Morgenstunden nun wieder befahrbar.