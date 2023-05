Haus der Bürgerschaft Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Verwaltungsgebäude Nach 20 Jahren Objekt für „Haus der Bürgerschaft“ gefunden Von dpa | 23.05.2023, 15:35 Uhr

Nach mehr als 20 Jahren Suche ist für Parlamentsverwaltung und die Fraktionen in unmittelbarer Nähe des Hamburger Rathauses ein gemeinsames „Haus der Bürgerschaft“ gefunden. Zu Beginn der neuen Legislaturperiode 2025 sollen die Beschäftigten der Verwaltung und die Abgeordneten ihr neues Domizil am Alten Wall 38 beziehen können, voraussichtlich zwischen April und September, sagte Parlamentspräsidentin Carola Veit am Dienstag. Zuvor hatte der rot-grüne Senat dem durch die Bürgerschaft ausgehandelten Mietvertrag zugestimmt. Das letzte Wort bei dem Projekt hat noch die Bürgerschaft selbst.