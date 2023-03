Baum Foto: Uwe Zucchi/dpa/Symbolbild up-down up-down Umwelt Nabu zieht Baumfällbilanz: Anstieg bei Nachpflanzungen Von dpa | 15.03.2023, 15:14 Uhr

In Hamburg sind in der vergangenen Fällsaison erneut mehr Straßenbäume abgeholzt als nachgepflanzt worden. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Baumfällbilanz 2022/2023 des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) hervor. Demnach wurden bis Ende Februar in den sieben Bezirken der Hansestadt insgesamt 816 Bäume gefällt. Dem stünden aber nur 716 geplante Nachpflanzungen gegenüber. Während die Quote der geplanten Nachpflanzungen im Vergleich zu den gefällten Bäumen in den Nabu-Bilanzen der vergangenen fünf Jahre immer zwischen 65 und 75 Prozent gelegen habe, sei sie nun auf 88 Prozent gestiegen.