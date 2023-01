Polizei Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Mysteriöser Rathausbesuch: Suche nach Mann mit Pistole Von dpa | 24.01.2023, 20:47 Uhr

Die Hamburger Polizei sucht nach einem Mann, der am späten Freitagabend im Rathaus der Hansestadt nach dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gefragt hatte und möglicherweise eine Pistole bei sich trug. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage sagte, war der Mann gegen 20.15 Uhr im Eingangsbereich erschienen und hatte um ein Gespräch mit Tschentscher gebeten. Die Rathausdiele sei um diese Zeit noch frei zugänglich. Nachdem ihm die Wachfrau mitgeteilt habe, dass der Bürgermeister erst am Montag wieder da sei, habe er das Gebäude verlassen, sich aber noch einmal umgedreht. „Die Frau meinte, dabei eine schwarze Schusswaffe erkannt zu haben“, sagte die Sprecherin.