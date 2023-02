Der mutmaßliche IS-Unterstützer lebt in Mecklenburg-Vorpommern und befindet sich laut Generalstaatsanwaltschaft nicht in Haft. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Mann aus Tadschikistan In MV lebender 29-Jähriger wegen IS-Mitgliedschaft angeklagt Von dpa | 27.02.2023, 16:26 Uhr

Einem in MV lebenden Mann aus Tadschikistan wird vorgeworfen, finanzielle Hilfen für in Syrien und im Irak inhaftierte Mitglieder des IS vermittelt zu haben. Dem 29-Jährigen droht eine lange Haftstrafe.