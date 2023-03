Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ermittlungen Mutter nimmt Kinder unerlaubt aus Schutzhaus mit Von dpa | 20.03.2023, 16:00 Uhr

Nachdem eine Mutter aus Hamburg ihre beiden Kinder unerlaubt aus einer Kinderschutzeinrichtung mitgenommen hat, gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Die 35-Jährige und ihre beiden Kinder waren am Samstag in Bottrop in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. „Ob es sich im Hinblick auf das „Mitnehmen“ der Kinder um eine Entziehung Minderjähriger im strafrechtlichen Sinne handelt, steht noch nicht abschließend fest. Hierzu dauern die Prüfungen an“, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat dauerten noch an. Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl lägen jedoch nicht vor.